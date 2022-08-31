MİT, PKK'nın saldırı- sabotaj eğitimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK'nın saldırı- sabotaj eğitimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

31.08.2022 10:47

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristlere saldırı- sabotaj eğitimi veren, sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristlere saldırı- sabotaj eğitimi veren, sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına saldırı- sabotaj eğitimleri veren, sözde akademiler sorumlusu, 'Rezan Amed' kod adlı Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik eylemlere katıldığı, kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği tespit edilen Tarhan, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı. Teşkilatın saha ajanları, Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Teröristin, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için intikal halinde olduğuna yönelik istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBEÖrgüt mensuplarının eğitimi için özel olarak bölgeye getirilen saldırı- sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti. Almanya Berlin'de örgüte müzahir yapılar içinde aktif olarak faaliyet yürüten Ümit Tarhan, 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Tarhan, Irak Kandil alanında 2010'da basın çalışmaları yürüttü ve peşi sıra sözde özel güç arşiv biriminde görev aldı. Suriye Ayn el Arab'a 2015 yılı içinde görevlendirilen Tarhan, saldırı- sabotaj birimi içinde 'sorumlu' olarak yer aldı. 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize eden Tarhan, örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları hazırladı ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama konusunda yetiştirdi. Ümit Tarhan, 2017 yılında tekrar Irak'a geçti. Tarhan, Irak'ta bulunduğu süre içinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü. PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına silahlı eğitimlerinin verildiği 'Apollo Akademileri'ne bağlı sözde 'Mahir Akademisi' sorumluları arasında olan Ümit Tarhan, 2018'den bugüne kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı- sabotaj konularında eğitimler verdi.

YORUMLAR
500
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale... MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale...
Kaynak: DHA

Gara, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, PKK'nın saldırı- sabotaj eğitimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın saldırı- sabotaj eğitimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement