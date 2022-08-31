MİT, PKK'nın saldırı- sabotaj eğitimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristlere saldırı- sabotaj eğitimi veren, sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına saldırı- sabotaj eğitimleri veren, sözde akademiler sorumlusu, 'Rezan Amed' kod adlı Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik eylemlere katıldığı, kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği tespit edilen Tarhan, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine alındı. Teşkilatın saha ajanları, Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Teröristin, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için intikal halinde olduğuna yönelik istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Tarhan ve beraberindeki terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da etkisiz hale getirildi.