PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi

31.08.2022 11:08
PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Duhok, Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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