MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak 'ın kuzeyindeki Gara 'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK 'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

Gara, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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