MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi

09.08.2022 11:50
MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7...
Kaynak: AA

Gara, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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