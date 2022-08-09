MİT, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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