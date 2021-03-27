MİT'in Irak 'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye 'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK 'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

Son Dakika › Güncel › MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

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