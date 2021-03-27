MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
27.03.2021 16:23
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
Türkiye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
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