MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

04.09.2022 16:11

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirdi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi, etkisiz hale getirdi.

YORUMLAR
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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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