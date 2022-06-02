MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

02.06.2022 13:56

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için "güvenli bir liman" olma özelliği kazandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan, operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, kısa süre önce de örgütün sözde yöneticilerinden "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı etkisiz hale getirmişti.

MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi

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PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA

Mehmet Doğan, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, Süleymaniye'de PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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