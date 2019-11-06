MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve...
7 saat önce
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:12 Kaynak: AA
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor