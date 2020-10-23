MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: "Bunları içeride beslemesinler" - Son Dakika

MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: "Bunları içeride beslemesinler"

23.10.2020 21:49

MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: "Bunları içeride beslemesinler" Kayseri'deki patlamada şehit düşen Abdulsamet Özen ve Raşit Yücel'in Kocaeli'de yaşayan aileleri, patlamanın faillerinden PKK'lı teröristin yakalanması...

MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: "Bunları içeride beslemesinler"

KOCAELİ - Kayseri'deki patlamada şehit düşen Abdulsamet Özen ve Raşit Yücel'in Kocaeli'de yaşayan aileleri, patlamanın faillerinden PKK'lı teröristin yakalanması sonrasında, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şehit Raşit Yücel'in annesi sanıkların idam edilmesini istediklerini ifade ederek, "Bunları içeride beslemesinler" dedi.

Kayseri eyleminin faillerinden PKK terör örgütü mensubu "Fırat/Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalandı. Aralık 2016'de çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili Kendal-Deniz kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim ettiği tespit edilen MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi. Kayseri'deki saldırıda şehit düşen Abdulsamet Özen ve Raşit Yücel'in Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan aileleri, oğullarının şehit düştüğü patlamanın failllerinden Tekiner'in yakalanması sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya açıklamalarda bulundu. Şehit Abdülsamet Özen'in annesi Hayriye Özen faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel ise faillerin idam edilmesini istediğini ifade etti.

"Öyle bir ceza vermeleri lazım ki yaptıklarına pişman olsunlar"

4 yıldır Abdülsamet Özen'in acısını taşıdığını söyleyen Hayriye Özen, "Bu bize çok geç gelen bir haber. Şimdiye kadar bunların çoktan cazalarının verilmesi lazımdı. Daha cezaları tam verilmedi. Cezaları nasıl verilecek bilmiyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. İnşallah ahirette de burada da adalet yerini bulur. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Bizim gibi nefes alacaklar ama bizim gibi acı çekmeyecekler. Bizim gibi acı çeksinler, bizim gibi bir şeylere hasret kalsınlar ki anlasınlar. Artık annelerin canlarını yakamayacaklar ama bunlar bitmiş değil. Keşke bunların hepsi yakalansın. Bunlara idam çözüm değil, çünkü her şeyden kurtulacaklar. Ama öyle bir ceza vermeleri lazım ki yaptıklarına pişman olsunlar" dedi.

"Bu haber başkalarına zarar veremeyecekleri için sevindirdi biraz"

Abdülsamet Özen'in babası Hüseyin Özen ise tüm PKK'lı teröristlerin yakalanmasının kendilerini sevindirebileceğini ifade ederek, "Bizim ocaklarımıza ateş düşürdüler. Başka ocaklara ateş düşmesin istiyorum. Allah bu acıyı kimseye vermesin. Allah onların da belasını versin. Bu haber başkalarına zarar veremeyecekleri için sevindirdi biraz. Bunların hepsi yakalanırsa seviniriz. Biz adalete bıraktık. Adalet yerini bulur. İnşallah fazlasıyla cezalandırılırlar" diye konuştu.

"Lütfen bunların başlarını bize versinler, bunları içeride beslemesinler"

Şehit Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel ise sanıkların idam edilmesini istediğini dile getirerek, "Eşim bugün haberi bana gönderdi, sonra kızım gönderdi. Ben haberi görünce çok üzüldüm. Evdeydim, eve sığamadım. Kendimi dışarı atmak istedim. Herkesi telefonla aramak istedim. Kardeşlerimi aradım. Onlar da haberi görmüşler, bana söylemediler. Ben gerçekten çok üzgünüm. Bizi hiçbir şey rahatlatamaz. Bunlar sadece bir piyon, bunların başlarını istiyoruz. Bu işi kaç kişi yaptıysa onların hepsini istiyoruz. Ne istediler? O gün 15 tane masum çocuktan ne istediniz. Bir o kadar da gazimiz var. Çocuklarımızın hayatı söndü. Bu çocuklardan ne istediniz, o kadar mı korkak, o kadar mı ödleksiniz, o kadar mı korkuyordunuz küçük çocuklardan? Bunlar ana kuzusuydu. Ben onların karşısına çıkıp yüzlerine tükürmek, gırtlaklarını tutmak istiyorum. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen bunların başlarını bize versinler, bunları içeride beslemesinler. Yalvarıyorum, idam mı getiriyorlar, başka bir şey mi getiriyorsalar getirsinler ama bunları içeride beslemesinler" şeklinde konuştu.

MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler
MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: Bunları içeride beslemesinler

Kayseri, Kocaeli, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: 'Bunları içeride beslemesinler' - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: MİT'in operasyonunun ardından şehit ailelerinden önemli açıklama...Şehit Raşit Yücel'in annesi: "Bunları içeride beslemesinler" - Son Dakika
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