MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist... - Son Dakika

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MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist...
6 saat önce
MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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