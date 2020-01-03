MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın... - Son Dakika

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın...

6 saat önce

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın..., System.String[]

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan'ın Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi. - ANKARA

Abdullah Öcalan, Metin Arslan, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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