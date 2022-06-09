Ayrıca geçen hafta da PKK/ YPG 'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye 'ye getirildi.

MİT tarafından son dönemlerde Irak 'ın ve Suriye 'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan 'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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