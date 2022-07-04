MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi

04.07.2022 10:47

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı.

Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.

Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

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MİT, PKK-HPG'li konsey üyesi terörist Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi MİT, PKK-HPG'li konsey üyesi terörist Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi Son dakika haber | PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Gara'da yakalandı Son dakika haber | PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Gara'da yakalandı
Kaynak: AA

Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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