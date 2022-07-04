Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak 'ın kuzeyindeki Gara 'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT'in operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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