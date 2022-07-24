MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

24.07.2022 09:35
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK- YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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