Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı , Kars , Van , Bingöl , ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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