Son dakika haber | MİT'in operasyonuyla yakalanan 8 kişilik suikast şebekesi için ek gözaltı süresi - Son Dakika
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Son dakika haber | MİT'in operasyonuyla yakalanan 8 kişilik suikast şebekesi için ek gözaltı süresi

23.06.2022 09:57
Son dakika haber | MİT'in operasyonuyla yakalanan 8 kişilik suikast şebekesi için ek gözaltı süresi

Son dakika habere göre Türkiye'de İsrailli bazı kişilere yönelik saldırı hazırlığındayken MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertilen İran istihbaratına çalışan 8 kişilik suikast timi için ek gözaltı süresi alındı.

Türkiye'de İsrailli bazı kişilere yönelik saldırı hazırlığındayken MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertilen İran istihbaratına çalışan 8 kişilik suikast timi için ek gözaltı süresi alındı.

İran gizli servisi adına çalıştıkları iddiasıyla geçtiğimiz Perşembe günü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet unsurlarınca yapılan operasyonda, Türkiye'deki İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 8 kişilik hücre yakalanmıştı. Geçtiğimiz Perşembe günü kaldıkları otele yapılan baskında silah ve mühimmatlarla birlikte yakalanan hücre üyeleri, 16 Haziran'dan bu yana güvenlik birimleri tarafından çok yönlü olarak sorgulanıyordu.

Karşı casusluk çalışmaları yoğunlaştı

İran'da bazı bilim adamları ile Devrim Muhafızları Ordusuna mensup kimi kilit görevdeki subayların gizemli ölümleri, Tahran ile Tel-Aviv hattında yeni bir gerilime yol açmış, İsrail'e yönelik karşı casusluk çalışmalarını yoğunlaştıran İran, bu ülkeye yönelik misilleme arayışına girmişti. Artan saldırı ve tehdidin sorumlusu olarak İsrail'i gösteren Tahran'ın, iki taraf arasındaki gerilimi Türkiye derinliğine taşıma amacında olduğu ifade ediliyor.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Gerilimin gölgesinde İran İstihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen aralarında bazı yerel unsurların da olduğu 8 kişilik bir hücrenin, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere 'işadamı', 'turist' ve 'öğrenci' kılığında Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi. İkişer kişilik 4 ayrı hücreden oluşan suikast timi, MİT tarafından 2 ay boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 16 Haziran Perşembe günü terörle mücadele polisleri peş peşe baskın düzenledi. Beyoğlu'nda bir otelin ikinci ve dördüncü katında 2 ayrı odaya yerleşen suikast timindeki tetikçiler, çok sayıda silah ve mühimmatla etkisiz hale getirildi. Aralarında Türk kökenlilerin de olduğu 8 kişinin faaliyetleriyle ilgili öne çıkan bir başka ayrıntıda ise İsrail adına geçmişte bir çok misyonda görev yapmış, güvenlik nedeniyle adı saklı tutulan emekli bir diplomatın eşine saldırı hazırlığı yaptıkları anlaşıldı. Silahlı suikast ağına mensup kişilerin, İsrailli grupları izleyip her faaliyetlerini yakından takip ettikleri ve bu bilgileri Tahran'a aktardıkları öğrenildi.

Öte yandan muhtemel misillemeye karşı İsrail ve Türk istihbaratı arasındaki koordinasyonun "olağanüstü" seviyede olduğuna dikkat çekiliyor. Alınan ek gözaltı süresi dolduktan sonra saldırı timindeki 8 kişilik hücre üyelerinin, adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | MİT'in operasyonuyla yakalanan 8 kişilik suikast şebekesi için ek gözaltı süresi - Son Dakika

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