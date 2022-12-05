MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi

05.12.2022 11:21

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirtdiği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonları devam ediyor. Son operasyon ile MİT, terör örgütüne önemli bir darbe indirdi.

MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYONU

MİT'in Suriye'de yaptığı operasyon ile PKK/ YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi. Mislih, etkisiz hale gelmesinden önce Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

MİTten terör örgütüne bir darbe daha! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi

KASIM AYI TERÖRLE MÜCADELE VERİLERİ PAYLAŞILDI

Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyerek Kasım ayına ilişkin engellenen terör faaliyetleri hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonlarıyla 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1.205 operasyon düzenlenmiştir.

DAĞ KADROSUNDAN 1O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır" açıklamalarında bulundu.

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Operasyon, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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