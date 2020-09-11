MİT'İN UKRAYNA'DA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANAN PKK'LI İSA ÖZER ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna 'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul 'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer , Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

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