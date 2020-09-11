HALİL YILMAZ/ MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK'lı İsa Özer, çıkarıldığı adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Özer "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.