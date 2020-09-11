MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK'lı İsa Özer tutuklandı (2) - Son Dakika

MİT'in Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK'lı İsa Özer tutuklandı (2)

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK'lı İsa Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna 'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul 'a getirilen PKK 'lı İsa Özer , "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. MİT'in Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy Adalet Sarayı'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Doğubayazıt savcısına ifade veren Özer, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği de SEGBİS aracılığıyla İsa Özer'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı.

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