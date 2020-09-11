MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu - Son Dakika

MİT, PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğunu belirlediği Özer'i, düzenlediği yurt dışı operasyonuyla yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna 'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul 'a getirildi.

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