MİT'in yeni binası "KALE" hizmete açılıyor
6 saat önce
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor.
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