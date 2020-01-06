MİT'in yeni binası "KALE" hizmete açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT'in yeni binası 'KALE' hizmete açılıyor - Son Dakika

MİT'in yeni binası "KALE" hizmete açılıyor

6 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açılıyor.

MİT'in yeni binası KALE hizmete açılıyor

Etimesgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, transferde kulübün çıkarlarına öncelik veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
19:36 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
19:36 Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
19:36 Mersin'deki sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
19:36 Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı - Son Dakika
19:35 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MİT'in yeni binası "KALE" hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]