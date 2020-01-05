MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
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MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor

6 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesine inşa edilen yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor.

MİT'in yeni binası yarın hizmete açılıyor, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesine inşa edilen yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor.

Edinilen bilgilere göre, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen, etrafında başka bir yapı bulunmayan 'KALE' yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın açılışı yarın açılışı gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaset (M.E.H./M.A.H) Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Ocak 1926 tarihinde kurulmuştu. MİT Başkanlığının yeni binası da 6 Ocak tarihinde açılacak.

(Mehmet Kalay/İHA)

Etimesgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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