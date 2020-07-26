MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika

MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası bugün açılıyor.
MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası bugün açılıyor. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Yapımı tamamlanan inşaat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığını ana karargah binasından sonra açılan ikinci bina olarak hizmete başlayacak. Teşkilat, projeyi tasarlarken tarihini her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbari çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartmantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Üst düzey bürokratlarında katılacağı açılış öncesi bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:55
Kaynak: İHA
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