MİT'in yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Tören nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

MİT'in İstanbul'daki yeni hizmet binası, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Bina Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak'ta açılışı yapılan ana karargah binasından sonra açılan ikinci bina olacak. Teşkilat, projeyi tasarlarken tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbari çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartmantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Üst düzey bürokratların da katılacağı açılış öncesi bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL