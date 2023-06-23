PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

23.06.2023 10:36

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye/Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

HEDEF LİSTESİNE ALINDI

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nin karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan "Yürütme Konseyi"ni öncelikli hedef olarak belirlemişti. "Esad Faraşin" veya geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için "Esad Avrupa" kod isimlerini de kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

SURİYE'DE BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sözde konsey üyelerinin güvenlik gerekçesi ile bir arada bulunmadığı ve Irak, Suriye, Avrupa ülkeleri gibi yurtdışında farklı bölgelerde bulunduğu biliniyordu. Örgüt tarafından çok iyi korunan Yürütme Konseyi üyeleri, örgütün özel toplantıları dışında bulunduğu yerden çıkmıyorlardı.

MİT, örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman Çadırcı'nın Suriye'de bulunduğunu öğrendi. Sahadan alınan istihbarat üzerine operasyon kararı alındı ve hazırlıklar tamamladı. Daha sonra Suriye/Kamışlı'da Çadırcı operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİYDİ

Kuruluşundan itibaren terör örgütünde yer alan Çadırcı'nın, 1997-1999 döneminde Avrupa'da, 2000'de de Irak kuzeyindeki Kandil'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Interpol tarafından 2001'den itibaren kırmızı bültenle aranan Çadırcı'nın, örgütün Irak'ın kuzeyindeki ve Avrupa'daki faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. 2008-2010 yıllarında PKK/KCK sözde Moskova sorumlusu olarak faaliyet yürüten Çadırcı'nın 2018'den bu yana PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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