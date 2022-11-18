Türkiye, teröre karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen başarılı operasyonun haberi geldi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Mehmetçik devam eden operasyonlarda, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi. Hafta içinde iki terörist terör örgütünden kaçarken, hemen ardından beş terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçiğe teslim oldu.
Son Dakika › Güncel › MİT'ten Gara'da nokta operasyonu! 4 teröristi etkisiz hale getirildi - Son Dakika