PKK terör örgütünün sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK terör örgütünün sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi

28.07.2023 10:27

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DEN IRAK'A GEÇMİŞ

MİT, Suriye'deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti. MİT'in saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman öldürüldü

TOPLANTIYA GİDERKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT yerdeki unsurlarını harekete geçirerek Mesut Celal Osman'ı yakın markaja aldı. MİT, Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin, Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğunu tespit etti. MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman'ı hassas bir şekilde takip etti. Terörist Mesut Celal Osman, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman öldürüldü
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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SON DAKİKA: PKK terör örgütünün sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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