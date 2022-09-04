MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi

04.09.2022 10:30

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Terör örgütünün Irak'a gönderdiği Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kaynak: AA

Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK'nın sözde yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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