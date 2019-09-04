Son Dakika Haberleri: MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü
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MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü

3 saat önce

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.

MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü, System.String[]

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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