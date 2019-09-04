MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü
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Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü Bingöl'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildiBİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
MİT- Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste'deki terörist öldürüldü
Bingöl'de 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
BİNGÖL - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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