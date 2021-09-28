MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı Kamışlı'da etkisiz hale getirdi - Son Dakika

PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT, Suriye 'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

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