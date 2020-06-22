'MİT kumpası' davası kapalı görülecek - Son Dakika

FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin 34 sanığın yargılanmasına başladığı davada mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırılmasına ilişkin 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılanacağı 'MİT kumpası' davasının ilk duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonundaki duruşmaya 6 tutuklu sanık ile MİT'i temsilen Hazine Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları katılırken, sanık Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 5 sanık SEGBİS yoluyla bağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturulan duruşma salonunda sanıkları getiren Jandarmalar koruyucu kıyafet giydi.



Mahkeme başkanı, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 7 sanığın pandemi dolayısıyla duruşma salonuna gelmek istemediklerine ilişkin dilekçe sunduğunu, bazı avukatların ise dilekçe sunarak sanıklar ile görüşemedikleri için savunma hazırlayamadıklarını belirttiğini kaydetti.



Duruşmaya MİT'i temsilen katılan Hazine Bakanlığı avukatı, duruşmanın basına kapalı yapılmasına ilişkin dilekçe sundu. Sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından, görüşü sorulan duruşma savcısı, milli güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali nedeniyle kapalı yapılmasını talep etti. Müzakereye çekilen mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.



Duruşmaya ilişkin yayın yasağının getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlar dışında herkesin duruşma salonundan çıkmasına istedi.



Duruşma, kapalı bir şekilde devam ediyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Gizliliğin ihlali' ve 'Nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezası talep edildi.



Öte yandan, iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi. - İSTANBUL