'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya... - Son Dakika

'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya...
'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:09 Kaynak: İHA
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