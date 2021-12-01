MİT, Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT'ın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gelhat kod adlı Renas Ermeğan ve Merhas kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi. Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtildi. Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı kaydedildi. Durmuş'un örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu da sağladığı öğrenildi.

(Ali Nargüner-İHA)