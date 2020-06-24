MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel katılırken, tutuksuz sanık Eren Ekinci'ye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşma salonuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sanıkların aileleri ile belirli sayıda gazeteci alınarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Ayakta kimsenin salonda bulunmasına izin verilmedi.

Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor.

Adliye önünde basın açıklaması

Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Muharrem Erkek, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze Akkuş İlgezdi, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Utku Çakırözer ve Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekili Hüda Kaya ve Oya Ersoy, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, TİP Genel başkanı Erkan Baş, bağımsız milletvekili Ahmet Şık ve sanatçı Bedri Baykam da katılırken, bazılarının maskelerine siyah bantla çarpı işareti yapıştırdıkları görüldü.

Burada konuşan Tuncay Özkan, "Bu utancı devam ettirmek Türkiye'ye bu utancı yaşatmak büyük bir zulümdür. Bu zulmün derhal sonlanması için gerekli adımların acil atılmasını istiyoruz. Masumiyet bir dakika bile cezaevinde kalmamalıdır. Türkiye'ye bu zulmü yaşatmak onların yaşam boyu boyunlarındaki zillet olarak kalacaktır." dedi.

HDP Milletvekili Hüda Kaya ise "Bu meydanda bir kez daha adaletin katledilmesi, gerçeklerin karartılması sebebiyle bir kez daha toplandık. Düşünceye, ifadeye, habere, gerçeklere yasak getirilmesin, insanların özgürlüğü gasbedilmesin." diye konuştu.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri ac¸ıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca, kamu güvenliği nedeniyle dosya içeriklerinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması ve gizli bilgilerin olduğu evrakın dosyaya taraf olmayan üçüncü kişiler ile uygun vekaletname sunmayan avukatlar tarafından incelemesinin kısıtlanmasına karar vermişti.

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı - Son Dakika

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