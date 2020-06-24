MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada savunmalar alındı - Son Dakika

MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada savunmalar alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, şehit MİT mensubunun cenazesine ilişkin 3 Mart 2020'de Odatv'de yayınlanan haberi yapan tutuklu sanık Hülya Kılınç, suçlamaları kabul etmedi.

Kılınç, "Libya şehitlerinden birinin Manisalı olduğu ve askeri tören yapılmadan defnedildiğini günler sonra köy muhtarının sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımından öğrendim ve çok şaşırdım. Bir şehit için askeri tören yapılmaması gazetecilik açısından haber değeri taşıyan önemli bir olaydır. Muhtar, 'Libya şehidinin köylerinden olduğunu, askeri tören yapılmadığını' söyledi. Odatv'den Barış Pehlivan'a mesaj yazarak, 'isterlerse haberi araştırabileceğimi' söyledim." dedi.

"Araştırma sonucunda MİT personeli olduğunu öğrendim"

Barış Pehlivan'ın kendisine haberi yayımlayabileceklerini ve çekmesi halinde mezarın fotoğrafını da habere ekleyebileceğini söylediğini aktaran Kılınç, "Barış Pehlivan'la da muhtarla da yaptığım görüşmelerde şehidin asker olduğunu sanıyordum. Görüşmelerimde haber konusu, Libya'da şehit olan askerle ilgili tören yapılmamasıydı." ifadesini kullandı.

Kılınç, yaptığı araştırma sonucunda şehidin MİT personeli olduğunu öğrendiğini de belirterek, şehidin adı, soyadı, fotoğrafı, 'Teşkilat Başkanı' yazılı çelengi, cenazenin vatandaşlarca taşınmasını, cenazeye katılan belediye başkanını, milletvekilini, siyasi parti ilçe başkanlarını fotoğraflardan gördüğünü kaydetti.

"Şehidin fotoğraflarını birçok yerde haber olarak gördüm"

Yazılı savunmasını mahkeme heyetine sunan tutuklu sanık Barış Pehlivan, kendilerine yöneltilen suçlamaların yersiz olduğunu savunarak, suçlanmalarıyla ilgili kronolojik bir sunu gerçekleştirdi.

Pehlivan, 3 Ocak 2020'den 3 Mart 2020'ye kadar yaşananları anlatarak, şunları söyledi:

"Hülya Kılınç, bana haber metnini ve fotoğraflarını attı. Haberle hemen ilgilenmedim. Daha sıcak konular vardı gündemde. Akşama doğru haber metnini açtım. Şehit MİT mensubu olduğu için ilk olarak, açık kaynaklardan bir de ben teyit etmek istedim. Muhtarın paylaşımı dışında başka nerelerde isminin geçtiğini internetten arattım. Amacım, daha önce nerelerde alenileşip alenileşmediğini bulmaktı. Bu, benim habere dair yayın kararımı etkileyecekti. Açık ismini Google'da arattığımda, Milletvekili Ümit Özdağ'ın basın toplantısının haberlerini ve videolarını buldum. Yani o anda, haberi yayınlamadan önce şehidin fotoğraflarını, isim ve soyadını, nasıl şehit olduğunu, MİT mensubu olduğunu, cenazeden bazı görüntüleri ayrıntılarıyla birçok yerde haber olarak gördüm."

Pehlivan, ifşa olmasına rağmen, şehidin ailesini düşünerek, onlara bir zarar gelmesin diye, cenazenin kaldırıldığı köyün ve mahallenin adını, mezarlığın adını, şehidin soyadını, anne ve babanın adı ile soyadını yayımlamadıklarını ifade etti.

Barış Pehlivan, "Odatv'nin yayımladığı 'Libya'da şehitlerimiz var' haberi değil. Bu, 'Libya'da şehit olanlar MİT mensubuydu' haberi de değil. Bu, bir şehidin cenazesinin haberi sadece. Şehidin asker ya da istihbaratçı olmasıyla ilgilenmiyorduk biz." dedi.

Haberlerinde ifşa olmadığını, kendilerinden önce ifşa edilen bilgiler bulunduğunu söyleyen Pehlivan, bu nedenle suçtan bahsedilemeyeceğini öne sürdü.

Barış Terkoğlu

Savunması sorulan tutuklu sanık Barış Terkoğlu da cenazeyle ilgili daha önce konuşan ya da paylaşım yapanlarla ilgili harekete geçilmediğini ancak olayı Odatv'nin haberleştirmesinden sonra soruşturma başlatıldığını iddia etti.

Terkoğlu, çok sayıda üst düzey devlet görevlisini eleştiren yazılar yazdığını ifade ederek, MİT'in dokunulmaz olup olmadığını sordu.

Savcı tutuklulukların devamını istedi

Tutuksuz sanık Eren Ekinci'nin savunmasının da alındığı duruşmada, biri muhtar iki tanığın bilgisine SEGBİS aracılığıyla başvuruldu.

Beyanların alınmasının ardından talepleri sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Barış Pehlivan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:11 Kaynak: AA

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