MİT, Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı - Son Dakika

MİT, Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla kurtarıldı.

YPG/ PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla kurtarıldı.

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MİT, İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna imza attı.

Alınan bilgiye göre, 2013'te Suriyeli eşi ve çocuklarıyla ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, YPG/PKK tarafından zorla Hol Mülteci Kampı'na götürüldü.

Moldova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunması üzerine MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna ilişkin bölgede çalışma başlattı.

Yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, Barkal ve dört çocuğunun 23 gün Münbiç'te bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol Kampı'na götürüldüğünü tespit etti.

Operasyon, özgün istihbari metotlarla yürütüldü

MİT, teknik imkanlar ve özgün istihbari metotlarla yürüttüğü çalışma sonucu, Barkal ve 4 çocuğunun tam yerini belirledi.

MİT mensupları, irtibat kurduğu Barkal'ı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Barkal ve çocukları, 6 Haziran'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'ndan kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekatı bölgesine ardından Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi.

"Türkiye'ye minnettarım"

En küçüğü 1, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğuyla birlikte uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Barkal, "Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye, çok büyük bir ülke." dedi.

Türkiye, Moldova, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:34 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT, Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu YPG/PKK'nın elinden kurtardı - Son Dakika
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