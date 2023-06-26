MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi

26.06.2023 13:03

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi. MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit ederek, Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı. Dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/ YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine düzenlenen roket ve havan saldırıları ile bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti.

Münbiç'teki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü.

Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip, PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşkeyi imha etti.

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Münbiç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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