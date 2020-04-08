MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.
Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:55 Kaynak: İHA
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