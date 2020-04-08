MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.

MİT nokta operasyonuyla vurdu: PKK'nın sözde Zap sorumlusu etkisiz hale getirildi, System.String[]

Mavi kategoride aranan PKK'nın sözde Irak Zap sorumlusu terörist Fadıl Ekinci, MİT'in nokta operasyonuyla Zap'ta etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Zap bölgesi, Ekinci, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:55 Kaynak: İHA

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