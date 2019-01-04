Son Dakika Haberleri: MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen Mehmet Gelen Tutuklandı

MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen Mehmet Gelen Tutuklandı

1 saat önce

- Tutuklanan Mehmet Gelen'in polisler tarafından adliyeden çıkarılması ANKARA - FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.

- Tutuklanan Mehmet Gelen'in polisler tarafından adliyeden çıkarılması ANKARA - FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:25 Kaynak: AA

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