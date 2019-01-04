MİT Operasyonuyla Azerbaycan'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirilen Mehmet Gelen Tutuklandı
1 saat önce
- Tutuklanan Mehmet Gelen'in polisler tarafından adliyeden çıkarılması ANKARA - FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.
- Tutuklanan Mehmet Gelen'in polisler tarafından adliyeden çıkarılması ANKARA - FETÖ soruşturması kapsamında MİT operasyonuyla Azerbaycan
'da yakalanarak Türkiye
'ye getirilen Mehmet Gelen tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:25 Kaynak: AA
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