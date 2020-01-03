MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah... - Son Dakika

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah...

6 saat önce

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah..., System.String[]

MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.

Metin Arslan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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