MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah... - Son Dakika

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MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah...
6 saat önce
MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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