FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

28.07.2022 12:15
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İnandı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak ile İnandı hakkında yapılan ihbar mektubunu okudu.

Ardından söz verilen İnandı, mektupta yer alan "İnandı, Türkiye'ye götürüldükten sonra Orta Asya'daki FETÖ'cüler panikledi ve Orta Asya ülkelerini terk ettiler." ifadesinin "saçma olduğu"nu, söz konusu beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Önceki savunmalarını yinelediğini belirten İnandı, uzun süre tutuklu olduğunu, sağlık sorunları yaşadığını, etkili bir tedavi için tahliye olmak istediğini söyledi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı tanıkların dinlemesi için davetiye çıkarılmasını kararlaştırarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.

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Kaynak: AA

Orta Asya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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