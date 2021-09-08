Son dakika haberleri... MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İbrahim Parım'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen İbrahim Parım'ın yargılanmasına başlandı.

Yurt dışında yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla tutuklanan PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Parım, sorgusunda örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetlerini ve örgüt üyeleri hakkında bilgi vermişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Parım ve avukatı katılırken, Parım'ın itirafçı olma talebi mahkeme heyetine iletildi. 2015 yılında örgütün dağ kadrosuna katılan Parım, Van'da düzenlenen Kobani eylemlerinde de yer almıştı. Daha önce hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı olan Parım tahliyesini talep etti. Sanık avukatının savunmasını dinleyen heyet, Parım'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)