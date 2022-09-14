MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı 'na yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 'Şahan/Cihan' kod adlı Hatip Güney ve Suriye uyruklu 'Tekoşin Kamışlı/Civan' kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: DHA

Mahmur Kampı, Türkiye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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