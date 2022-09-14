MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'nda faaliyet yürüten PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman'ı düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 'Şahan/Cihan' kod adlı Hatip Güney ve Suriye uyruklu 'Tekoşin Kamışlı/Civan' kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da Van/ Başkale'den yasa dışı yollarla İran'a geçtiği, ardından Irak/Süleymaniye'ye gittiği ve Irak/Asos alanında yeni savaşçı eğitimi aldığı belirtildi. Güney'in eğitim sonrası Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği, kampta Miştenur, sözde Şehit Çekdar ve Tepe Taburlarında faaliyet gösterdiği, sözde Şehit Şilan Guyi Akademisi'nde ideolojik-silahlı eğitim aldığı, eğitimin ardından da sözde Şehit Deniz Taburu'nda Tim Komutanı olarak görevlendirildiği ifade edildi.Aya Ahmet Süleyman'ın ise; PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2 yıl Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra 2017'de Suriye'den Irak/Gare Alanı'na geçtiği, Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Irak/Avaşin-Basyan alanında görev aldığı ve 2018'de Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika