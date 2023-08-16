MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:43

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı, Irak/Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in saha ajanları, Birdal'ın güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen eylemlerin faili olduğunu tespit etti. MİT, Birdal'ı takip ederek diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Terörle mücadelede terör örgütüne son darbe MİT'ten geldi. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı, Irak/ Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRILARIN FAİLİ

MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT'in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal'ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

MİT HER ADIMINI İZLEDİ

MİT, Celal Birdal'ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT'in saha ajanları, Celal Birdal'ı adım adım izledi. MİT'in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal BİRDAL'ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Gara, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı
09:09 Şarkıcı Sıla'nın annesi hastaneye kaldırıldı! Konserlerini iptal ederek yanına koştu
09:02 Servet kazanacaklar! Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelir bekliyor
08:57 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı çılgın gelir bekliyor! İşte kasaya girecek minimum para
08:51 Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
08:51 Adanalı fırıncı sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı
08:46 Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
08:48 Sıcaktan bunalan esnaf denize gitti! Dükkanının camına astığı yazıyı görenler şaşkına döndü
08:26 Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica, İstanbul'a geldi
08:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Rashica, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 09:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement