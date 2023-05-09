MİT, terör örgütünün drone saldırılarını yöneten PKK'lı Tekin Okan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütünün drone saldırılarını yöneten PKK'lı Tekin Okan'ı etkisiz hale getirdi

09.05.2023 11:49

MİT, Irak Gara'ya düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde havacılık sorumlusu Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan'ı etkisiz hale getirdi. Terörist Tekin Okan, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönetmiş, 2018 yılında ise Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

DRONE İLE YAPILAN SALDIRILARI YÖNETTİ

Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

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MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

PKK/KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan, güvenlik güçlerine ve sınır illere yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Deniz Bahri kodun geliştirdiği dronelar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2018'DE ŞIRNAK MERKEZİNE DRONE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Deniz Bahri Kod adlı Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak'ın kuzeyine geçti. Irak/Gare bölgesinde Özel Güç Havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak/Gare bölgesinde Türkiye'ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Emeği geçenlere teşekkürler,ellerinize sağlık,Rabbim sizi korusun,kim memleketimi tehlikeye atıyorsa beter olsun. Cevap Yaz 41 2 Yayından Kaldır
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Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, terör örgütünün drone saldırılarını yöneten PKK'lı Tekin Okan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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