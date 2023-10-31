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MİT, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MİT, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Son Güncelleme: 31.10.2023 13:46

MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

ÖZEL EĞİTİMLİ AJANLAR SAHAYA SÜRÜLDÜ

MİT, PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay'ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu teröristin yerini tespit etti.

MİT, özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

SİLAH VE MÜHİMMAT AKTARIMI YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Cahit Aktay ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

5 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ TERÖR EYLEMİNİ PLANLADI

Cahit Aktay, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. Ardından Irak'ın kuzeyinde geçen terörist, 2009- 2012 yılları arasında Kandil bölgesinde bulundu. 2012- 2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesinde örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün sözde lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yerde önceden yerleştirilmiş mayınların patlaması ile 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği terör eylemini planladı. 2018 yılında Musul'un Mahmur ilçesinde birlik komutanı oldu. 2019 yılından bu yana da Metina alanında örgütün sözde maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde de 'turuncu' kategoride yer alıyordu.

MİT, özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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