MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15.03.2021 11:55
MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi
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