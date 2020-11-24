MİT, PKK'lıları bir bir etkisiz hale getiriyor - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, Irak ve Suriye arasındaki terörist sevklerini koordine eden kurye sorumlusu Çalkın'ın bir toplantıya katılacağı istihbaratını elde etti. Çalkın, MİT'in saha ajanları tarafından sıkı takibe alındı. PKK'lı terörist toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlendi, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi. PKK'lı teröristlerin toplantısı sırasında operasyon düzenledi. Hizret Çalkın ve yanındaki teröristler nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE'DE DE FAALİYET GÖSTERDİ

2011 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan Çalkın, 2014 yılına kadar Türkiye'de faaliyet gösterdi. Ardından Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Ayn El Arap'ta PKK/KCK saflarında yer aldı. 2017'ye kadar Resulayn'da bulunan sözde Ağır Silahlar Taburu'nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın çalıştı. 2019'da Irak alanına geçen Çalkın, Irak'tan Suriye'ye terörist aktarımlarını organize etti.

(İHA)