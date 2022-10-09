MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

09.10.2022 10:35
MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.

PKK'ya 2010 yılında katılan Ökkeş Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Ardından eğitimini yarıda bırakarak örgütün kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçerek Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde yaralı örgüt mensuplarına ilk yardım tedavisi veren ekip içinde yer aldı. Örgüt yönetimi tarafından, 2021 itibarıyla Irak Gara alanına sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. Gara'da bulunan MİT'in saha ajanları Ökkeş Deveri için titiz bir çalışma başlattı. Deveri'nin örgüt yaşantısına tamamen nüfuz eden saha ajanları, ardından operasyona geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ökkeş Deveri ve koruması PKK Özel Güç mensubu 'Kemal Pir' kod adlı Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Deveri'nin etkisiz hale getirilmesinin, sorumlusu olduğu sağlık komitesinin faaliyetlerini akamete uğrattığını belirtti.


YORUMLAR
500
PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi Son Dakika | Irak'ta Duhok-Gare alanındaki operasyonla PKK-KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi Son Dakika | Irak'ta Duhok-Gare alanındaki operasyonla PKK-KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
13:43 Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 15:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement