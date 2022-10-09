MİT, PKK'nın sağlık komitesi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.

PKK'ya 2010 yılında katılan Ökkeş Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Ardından eğitimini yarıda bırakarak örgütün kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçerek Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde yaralı örgüt mensuplarına ilk yardım tedavisi veren ekip içinde yer aldı. Örgüt yönetimi tarafından, 2021 itibarıyla Irak Gara alanına sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. Gara'da bulunan MİT'in saha ajanları Ökkeş Deveri için titiz bir çalışma başlattı. Deveri'nin örgüt yaşantısına tamamen nüfuz eden saha ajanları, ardından operasyona geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ökkeş Deveri ve koruması PKK Özel Güç mensubu 'Kemal Pir' kod adlı Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Deveri'nin etkisiz hale getirilmesinin, sorumlusu olduğu sağlık komitesinin faaliyetlerini akamete uğrattığını belirtti.