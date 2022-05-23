MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

23.05.2022 11:02
MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan'ı, Musul/Mahmur'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan'ı, Musul/Mahmur'da etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN HASSAS ÇALIŞMA

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan'ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı'nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Mehmet Erdoğan'ı odağına alan bir operasyon planladı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022'de Mahmur'da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

HPG KONSEY ÜYESİYDİ

Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi. Erdoğan, uzun yıllar PKK sözde Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Terörist, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda sözde Ağrı Dağı ve İran/Makü- Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da sözde Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN HER YERDE ARANIYORDU

Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından aranıyordu.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, Kerkük, Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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